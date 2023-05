MOTORISTA TEM MAL SÚBITO E TOMBA CARRETA NA BR-470 PRÓXIMO AO TREVO DE OTACÍLIO COSTA

As guarnições deslocaram às 14:17 desta Segunda-feira, até o Km 201 da BR-470 próximo ao trevo de acesso de Otacílio Costa para dar apoio aquela OBM que estava em ocorrência de incêndio.

Chegando no local foi constatado que se tratava de saída de pista seguido de tombamento da carreta cor branca contêiner carregada de madeira tipo exportação, placa Mercosul da cidade de Itajaí-SC condutor o Sr. E.F. de 36 anos.

O mesmo relatou que teve mal súbito e perdeu o controle da carreta e com auxilio de motoristas que trafegavam naquele local consegui sair da cabine do caminhão sem ferimentos aparentes, o mesmo foi atendido pelos socorristas do ASU-486 e conduzido ao hospital de Otacílo Costa.

Informações e imagens Bombeiros de Curitibanos.