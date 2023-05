Cidasc realiza encontro com Agentes de Manejo Populacional de Javali

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), realizou, entre as ações desenvolvidas durante o mês de maio, dedicado à promoção da saúde dos animais de produção em Santa Catarina, encontros com os Agentes de Manejo Populacional (AMP) de Javali, com o médico veterinário Joel Gilberto Bialkowski. No dia 10 de maio o curso aconteceu em Lages; no dia 11 em Otacílio Costa; e no dia 12, em Anita Garibaldi. Encontro de controladores de Agentes de Manejo Populacional de Javali, em Lages. Foto: Cidasc.

O encontro abordou sobre toda a parte de capacitação para a realização de monitoria sanitária, com ênfase na vigilância de Peste Suína Clássica (PSC), e informações sobre os procedimentos a serem realizados e cumpridos durante e depois do abate dos Javalis. O objetivo foi capacitar os agentes de manejo nas atividades de monitoria sanitária dos animais abatidos e no trânsito de carcaça desses animais.

“A capacitação é fundamental para o controlador conhecer os riscos sanitários a que ele está exposto ao fazer as atividades de controle, além de como se prevenir e conseguir percepção para que esses riscos não sejam um problema para a vida dele, para a sociedade ou à economia”, comenta o médico veterinário da Cidasc Joel Gilberto Bialkowski. “É importante reconhecer o papel do controlador de Javali no sistema de vigilância de doenças. Eles são essenciais e peças fundamentais para o controle de Javali. Somente com esse apoio dos manejadores conseguiremos entender quais as principais doenças que existem em circulação no território de Santa Catarina”, complementa. Encontro de controladores de Agentes de Manejo Populacional de Javali, em Otácilo Costa. Foto: Cidasc.

O controle é parte do trabalho continuado para que Santa Catarina mantenha as certificações sanitárias que conquistou, como as de Zona Livre de Peste Suína Clássica e Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação. Em 2023 já foram colhidas 961 mostras e registrados 665 controladores.

Os interessados em participar da capacitação, podem se inscrever na plataforma ENA Virtual. O curso gratuito, aberto aos Agentes de Manejo Populacional de Javalis, desenvolvido pela Coordenação Estadual de Sanidade Suídea da Cidasc, em parceria com a Embrapa Suínos e Aves.

O curso é direcionado aos Agentes de Manejo Populacional que atuam em Santa Catarina e que desejam se cadastrar de forma voluntária na coleta de amostras e vigilância desta espécie, considerada invasora e suscetível a doenças que podem também atingir os suínos. Os agentes que passaram por outro tipo de capacitação em anos anteriores a 2022 devem realizar esse curso online para reciclagem dos novos procedimentos e normativas vigentes.

O inscrito poderá emitir o certificado após concluir os estudos e realizar a avaliação final com obtenção de nota mínima igual ou superior a 7,0 (sete), devendo ficar atento ao prazo máximo de 30 dias após a inscrição para concluir todas as etapas.



Inscrições

Para se inscrever, é necessário criar uma conta na plataforma ENA no endereço www.enavirtual.sc.gov.br. Selecionar “Curso de capacitação para agentes de manejo populacional”. O curso ficará disponível durante 30 dias a partir da inscrição com carga horária total de 4 horas.



Etapas da Inscrição

1.º – Acesse o site/enavirtual.sc.gov.br

2.º – Clique em criar conta (http://enavirtual.sc.gov.br/login/signup.php) e preencha o cadastro corretamente para não ocorrerem problemas na emissão do seu certificado. Após preencher o cadastro, você precisa ir para sua conta de e-mail, e confirmá-lo. Esta confirmação deverá ocorrer em até 4 horas, caso haja problemas, acessar o ícone “esqueceu a senha? Não consegue acesso”? (http://enavirtual.sc.gov.br/login/forgot_password.php).

3.º – Em seguida vá até o menu principal > Cursos Corporativos > Finalísticos > Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina > Defesa Sanitária Animal > Curso de capacitação para Agentes de manejo populacional. Inscreva-se no curso utilizando a chave de inscrição JAVCIDASC

Em casos de problemas com o acesso ou dúvidas sobre o curso (conteúdo, inscrição, avaliação e certificação), você deverá entrar em contato com os responsáveis pelo curso, através do e-mail: sanidadesuidea@cidasc.sc.gov.br

Prazos

Após a efetivação da inscrição, o inscrito terá 30 dias para concluir seu curso. Decorrido esse período, o curso ficará indisponível e o certificado não poderá mais ser emitido. O aluno deve ficar atento, pois o bloqueio no acesso ocorrerá no mesmo horário em que a sua inscrição foi realizada.

O curso estará disponível para todos os agentes de manejo que atuam no controle populacional de suídeos asselvajados em Santa Catarina. A participação é de caráter obrigatório aos agentes de manejo que tenham interesse em se tornar voluntários na monitoria sanitária de Peste Suína Clássica (PSC) e por consequência estarem autorizados a realizar o transporte de carcaça dos suídeos asselvajados abatidos.

Caso você seja agente de manejo e tenha passado por algum treinamento relacionado ao tema ministrado pela Cidasc ou Embrapa anterior ao ano de 2022, é obrigatória a realização desse curso para reciclagem e novos conhecimentos das normativas que foram publicadas a respeito do tema.

Fonte: Departamento Estadual de Defesa Sanitária Animal da Cidasc.

+“Curso de capacitação para agentes de manejo populacional”: https://www.cidasc.sc.gov.br/blog/2022/04/19/curso-prepara-agentes-para-monitoria-sanitaria-de-javalis-2/

Por Alessandra Carvalho

Assessoria de Comunicação – Cidasc