Receita Federal alerta sobre sites que prometem antecipação de restituição de Imposto de Renda

A Receita Federal alerta os contribuintes sobre a existência de sites que prometem antecipação de restituição do Imposto de Renda. Algumas empresas, utilizando-se da boa-fé das pessoas, prometem vantagens financeiras a fim de obter dados, documentos e suas informações fiscais. Em alguns casos, muitas solicitam até o pagamento de taxas a fim de “acelerar” a antecipação da restituição do imposto de renda.

O golpe geralmente tem início por meio de e-mail, SMS ou mensagens no WhatsApp. Os contatos chegam em nome do governo federal, simulando inclusive o design e a aparência da Receita ou do Governo Federal, trazendo em seu conteúdo a opção de o contribuinte receber antecipadamente altos valores de restituição da Declaração do Imposto.

As mensagens geralmente vêm acompanhadas de links para um cadastro ou acesso a um sistema para visualização de comprovantes de pagamento ou realização de saques. A Receita reafirma que não envia comunicações eletrônicas contendo links ou solicitações de dados cadastrais ou fiscais.

José Carlos da Fonseca, Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal, falou como o contribuinte tem acesso ou contato confiável com o órgão.

A Receita Federal já recebeu mais de 26 milhões de declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física este ano. A expectativa é que 39,5 milhões de declarações sejam entregues até o dia 31 de maio.

Fonte: Agência Brasil