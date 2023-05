WhatsApp anuncia opção de editar mensagens

O presidente da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou nesta segunda-feira (22) que o WhatsApp terá a opção de editar mensagens enviadas.

A opção de editar ficará disponível até 15 minutos depois do envio da mensagem. Essas mensagens serão exibidas com a palavra “editada” ao lado.

Segundo comunicado da empresa, o recurso estará disponível para todos nas próximas semanas. Para receber os novos recursos, é necessário ter o aplicativo atualizado.

Como apagar mensagens

Caso não consiga editar a mensagem, até dois dias depois do envio você consegue deletar para todos as mensagens erradas. Depois disso, a única opção disponível será “apagar para mim”.

Para apagar uma mensagem, é preciso segurar o dedo no conteúdo enviado para selecioná-lo. No topo da tela, clique no ícone da lixeira e selecione a opção que prefere: “apagar para mim” ou “apagar para todos”.

O recurso de deletar mensagens para outras pessoas foi introduzido em 2017.