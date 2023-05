Cantora Tina Turner morre aos 83 anos

Considerada a rainha do Rock’n Roll mundial, Tina Turner morreu aos 83 anos, na Suíça. O porta-voz da cantora confirmou o falecimento por meio de suas redes sociais.

Em um comunicado para o jornal Sky News, os assessores falaram: “Tina Turner, a ‘Rainha do Rock’n Roll’ morreu pacificamente hoje, aos 83 anos, após uma longa doença em sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça.

Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta.Assessoria da cantora