80 UTIs pediátricas devem ser abertas nas próximas semanas em SC

O Governo do Estado de Santa Catarina determinou a abertura de 32 leitos de UTIs pediátricas já para os próximos dias. O anúncio oficial foi feito pelo governador, Jorginho Mello.

Os novos leitos serão distribuídos em duas regiões: na Grande Florianópolis serão 12 de UTI neonatal, sendo 5 no Hospital Ilha e 7 no Hospital Regional de São José; no Vale do Itajaí serão 20 leitos para o Hospital Imigrantes, em Brusque.

A necessidade para abertura dos leitos, de acordo com o Estado, acontece diante do momento sazonal, em que os casos de doenças respiratórias são mais frequentes causando sobrecarga nos hospitais infantis.

Ainda de acordo com o Estado, estão alinhando mais 48 leitos: 30 no Hospital Marieta Konder Bornhausen, de Itajaí; 8 no Hospital Regional de Araranguá, de Araranguá e 10 no Hospital Dom Joaquim, em Sombrio.

A secretária de Estado da Saúde, Carmem Zanotto, também informou sobre as obras de ampliação nos hospitais: