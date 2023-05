Dia Livre de Impostos terá desconto em SC

O Dia Livre de Impostos, ação nacional de protesto contra a alta tributação do país, será realizado nesta quinta-feira (25). Lojistas dos 26 estados e do Distrito Federal vão comercializar seus produtos e serviços sem repassar o valor da tributação aos clientes. Em alguns casos, os descontos podem chegar a 70% do valor final do produto.

Na Capital catarinense, ação promovida pela CDL Jovem Florianópolis, receberá a participação de dois postos de combustível, alimentação, barbearia e eletrodomésticos sem a alta carga tributária. Para saber as empresas que aderiram ao DLI, basta acessar a página www.dialivredeimpostos.org.br.

A ação está em sua 17ª edição e é realizada anualmente pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), com o intuito de conscientizar a população, o varejo e o poder público sobre a importância da reformulação do sistema tributário do Brasil.

O Dia Livre de Impostos foi criado pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem em 2003 e acontece em todos os estados do país em mais de 1.500 cidades. Em 2022, a data contou com a participação de 26 estados e o Distrito Federal com a colaboração de mais de 40 mil varejistas.