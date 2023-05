Secretaria da Administração promove palestra de sensibilização sobre violência, discriminação e assédio no trabalho

A Secretaria de Estado da Administração (SEA), por meio da Gerência de Saúde do Servidor, realizou nesta terça-feira, 23, uma palestra online com a professora Suzana Tolfo, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), abordando o tema “Violência, Discriminação e Assédio no Trabalho”. O evento contou com a participação de aproximadamente 110 servidores de diferentes áreas do Estado.

O objetivo da palestra foi conscientizar os servidores e combater situações que violem a dignidade do servidor ou o exponham a condições de trabalho humilhantes ou degradantes. Profissionais das Equipes Multiprofissionais de Saúde do Servidor, Perícia Oficial do Estado, Corregedoria Geral do Estado, Coordenadoria de Controle Interno e Coordenadoria dos Atos Oficiais da SEA, bem como ouvidores e membros das comissões de processos administrativos disciplinares dos órgãos e entidades, estiveram presentes na palestra.

Reunião online com servidores de todo o Estado

Essa iniciativa faz parte do Programa de Prevenção de Violência, Discriminação e Assédio no Trabalho, presente no novo Manual de Saúde e Segurança do Servidor (Decreto 2386/2022). Esse decreto foi atualizado de acordo com a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), aprovada em junho de 2019, que define violência e assédio como “um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou ameaças, ocorrendo uma única vez ou de forma repetida, que causem ou provavelmente resultem em danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos”.

“A palestra foi um importante momento de sensibilização para nossos servidores. O objetivo é criar um ambiente de trabalho saudável e respeitoso, onde todos possam se desenvolver profissionalmente sem sofrer qualquer forma de violência ou assédio. Estamos comprometidos em promover a dignidade e a segurança dos nossos servidores, de acordo com as diretrizes internacionais estabelecidas pela OIT. Essa palestra é apenas o começo de uma série de ações que iremos implementar para garantir um ambiente de trabalho seguro e inclusivo para todos”, ressalta Jaqueline Amaral Dias, diretora de Saúde do Servidor da Secretaria de Estado da Administração.

Por Assessoria de Imprensa da SEA