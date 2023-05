1º lote de restituição do Imposto de Renda é pago hoje no valor de R$ 7,5 bi; consulte seu nome

A Receita Federal paga, nesta quarta-feira (31), o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Serão disribuídos cerca de R$ 7,5 bilhões (um recorde em volume de dinheiro para um único lote) entre 4,1 milhões de contribuintes que preenchem os requisitos das prioridades para receber o benefício primeiro.

Só receberá a restituição quem já enviou a declaração com antecedência. Quem ainda não cumpriu a obrigação fiscal tem até as 23h59 desta quarta para enviar o documento, mesmo que incompleto, para evitar multas e outros transtornos.

A temporada 2023 do Imposto de Renda consumiu 77 dias e termina com a expectativa de que até 39,5 milhões de declarações serão enviadas à Receita Federal, outro recorde caso a estimativa vire uma realidade.

Quem vai receber a restituição no 1º lote?

O primeiro lote contempla as seguintes categorias:

idosos;

pessoas com doenças graves;

pessoas com deficiência;

professores;

e contribuintes que utilizaram a j);

demais contribuintes entram por último nesta fila.

Como fazer a consulta?

Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessar o site da Receita, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Se for detectada alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la corrigindo as informações.

O aplicativo da Receita para tablets e smartphones também permite consulta sobre a liberação das restituições e situação CPF.

Como receber os valores?

O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração, de forma direta, ou por indicação de chave Pix CPF. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (se a conta, por exemplo, foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores, em seu nome, pelo Portal BB, ou ligar para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deve requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos – Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Calendário de Pagamentos

Os outros lotes de restituição serão pagos nos seguintes dias: