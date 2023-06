Preços da maçã fuji começam a se estabilizar

O ritmo de vendas de maçã seguiu limitado nas regiões classificadoras do Sul do País nesta semana (29/05 a 02/06). O cenário deve-se à virada de mês, quando os consumidores encontram-se com menor poder aquisitivo, em conjunto à frente fria, que diminui a demanda pela fruta. Com a finalização da colheita da fuji, houve diminuição da disponibilidade por pequenos produtores e maior controle dos estoques nos classificadores. Este cenário colaborou para que os preços da variedade praticamente se estabilizassem.

Sendo assim, na média das regiões classificadoras, a fuji 110 Cat 3 foi comercializada a R$ 60,38/cx de 18 kg. Para a próxima semana, espera-se que haja uma melhora no fluxo de vendas devido ao início de mês, o que, combinado ao maior controle na oferta das classificadoras, pode ter um impacto positivo nas cotações.

Fonte: Agrolink