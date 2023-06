Caixa eletrônico explode após dupla tentar roubar dinheiro de banco em Blumenau

Um caixa eletrônico explodiu após uma tentativa de arrombamento em uma agência bancária, no bairro Fortaleza, em Blumenau, no Vale do Itajaí. De acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), a explosão ocorreu após dois homens tentarem roubar o dinheiro do caixa.

Ao chegar no local, o espaço estava tomado pela fumaça, que impediu que os suspeitos fossem encontrados pela polícia. A PMSC fez buscas, mas os suspeitos não foram localizados.

Um vigilante relatou aos bombeiros que foram até a agência que escutou o estrondo da explosão. Ele chegou a usar um extintor para apagar as chamas, mas não conseguiu.

Os bombeiros utilizaram máscaras para entrar na agência e conseguiram apagar o incêndio. Conforme os bombeiros, não é possível afirmar o que causou a explosão e uma perícia será realizada para confirmar a causa.

É possível ver nas imagens divulgas da agência que o caixa ficou destruído, mas não se abriu com a explosão.

A PM acionou a Policia Civil e a Polícia Federal para pericial o local.