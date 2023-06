Como Aplicativos De Casas de Apostas Podem Te Dar Uma Vantagem

Todo mundo sabe que os websites de casas e apostas online são responsivos. Isto é, eles funcionam perfeitamente nos smartphones ou em qualquer dispositivo móvel. Entretanto, os apps podem trazer algumas vantagens para os apostadores.

Algumas casas de apostas online oferecem aplicativos móveis, apesar de terem websites responsivos. A seguir você vai entender as vantagens de ficar com o app.

Uma experiência de usuário ainda melhor

É verdade, os websites responsivos são ótimos. Eles se encaixam perfeitamente em qualquer tela. Você pode estar usando um iPhone, Android ou qualquer outro sistema de dispositivo móvel, e a casa de apostas vai abrir e funcionar como deveria.

No geral, tudo o que é necessário é um navegador web e conexão com a internet.

Entretanto, os aplicativos móveis podem entregar uma experiência de usuário ainda melhor. Isso acontece porque eles são feitos especificamente para os dispositivos móveis. Inclusive, em alguns casos os desenvolvedores vão além e desenvolvem apps especificamente para um sistema em especial.

Você provavelmente já ouviu falar de coisas como “Disponível apenas para Android” ou “Disponível apenas para iOS”.

Eles são feitos sob medida para esses sistemas e acabam dando uma experiência muito melhor para o usuário.

Privacidade superior no aplicativo

Navegadores web não são necessariamente seguros em termos de privacidade. Ao acessar um típico navegador você está automaticamente deixando vários rastros. Até mesmo os sites acessados na aba anônima do seu navegador são registrados.

Isso é um verdadeiro pesadelo para qualquer apostador que quer manter sua diversão em segredo.

Uma alternativa viável é usar o aplicativo da casa de apostas. Eles não possuem coisas como histórico de navegação e etc. É claro que eles deixam rastros, mas são menos problemáticos do que os navegadores no que diz respeito à privacidade.

Se a sua privacidade é uma das coisas mais importantes para você, recomendamos que confira uma boa lista de apps de casas de apostas como esta: match.center/br/apps-de-apostas/ nela você vai encontrar várias opções interessantes.

Bônus exclusivos

Note que isto é raro e nem todas as casas de apostas trabalham com esse tipo de promoção, mas elas existem. Algumas plataformas criam promoções exclusivas para usuários dos aplicativos. É uma forma de promover um app recém-lançado, por exemplo.

Não é a regra, mas é um diferencial que você pode encontrar em algumas casas de apostas se tiver um pouco de sorte.

Você não perde nada com um aplicativo móvel

Nenhuma casa de apostas criaria um aplicativo móvel apenas para limitá-lo de alguma forma. Isto é, geralmente, todos os recursos presentes no website oficial também podem ser encontrados no aplicativo móvel.

Estamos falando de coisas como apostas ao vivo, bônus e promoções, atendimento ao cliente, depósitos e saques e assim por diante. Inclusive, em alguns casos é até possível criar a sua conta diretamente pelo app sem precisar passar pelo website oficial.

Você baixa o software, instala no seu dispositivo móvel e segue com ele sem a necessidade de acessar o website da casa de apostas.

Um detalhe importante sobre os aplicativos de casas de apostas esportivas

Aplicativos móveis são ótimos e fazem a preferência de muitos apostadores. Entretanto, nem todas as casas de apostas trabalham com esses softwares. Existem muitas plataformas que só entregam um website responsivo para seus clientes.

Há também as casas de apostas que oferecem aplicativos, mas eles não ficam disponíveis em lojas oficiais como a App Store ou Play Store. Em vez disso, eles devem ser baixados diretamente do website oficial e instalados manualmente.

Isso acontece porque essas plataformas não trabalham com casas de apostas. Portanto, você não precisa procurar por aplicativos de casas de apostas na loja de apps oficial do seu sistema.

A única coisa que você vai encontrar ao fazer isso são aplicativos secundários que ajudam os apostadores dando dicas, comparando odds e etc.

Mas não se assuste com a ideia de ter que instalar um aplicativo manualmente. As casas de apostas colocam tutoriais com todos os passos necessários para fazer a instalação.

Considerações finais

Nem toda casa de apostas oferece um aplicativo móvel, mas quando eles existem, podem fazer uma diferença positiva. Portanto, vale a pena conferir e testar esses apps quando estiverem disponíveis.