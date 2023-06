HENRIQUE E JULIANO ABREM A PRIMEIRA NOITE DE FESTA DE FESTA NACIONAL DO PINHÃO

Ana Clara e Dj Kvsh também foram as atrações nacionais da noite

O público lotou o parque Conta Dinheiro na primeira noite da 33 ª Festa Nacional do Pinhão em Lages.

Mesmo antes da abertura dos portões que aconteceu logo depois das 19h muita gente aguardava do lado de fora para entrar no evento.

A Dj Sheila abriu os trabalhos no palco nacional e fez um esquenta, depois foi a vez da cantora Ana Clara que encantou o público com seu samba.

A dupla Henrique e Juliano subiu ao palco logo após às 23h e uma multidão cantou e dançou com os sertanejos que são sucesso em todo país. Eles abriram o show com um espetáculo pirotécnico e em seguida cantaram por quase duas horas.

Logo depois foi a vez do Dj Kvsh subir ao palco para fechar a noite de um dos maiores nomes da música eletrônica atual.

E sem esquecer da cultura e da tradição da serra catarinense, o palco nativista recebeu os shows de Jones Andrei Vieira e do Tô de Novo que animou o público até o fim da noite.

A Festa Nacional do Pinhão de 2023 já começou com sucesso de público e com grandes shows e muita gastronomia e diversão.

SÁBADO É A VEZ DE ROUPA NOVA, BIQUINI CAVADÃO E FRESNO

E neste sábado a Festa Nacional do Pinhão recebe outros grandes nomes da música brasileira, é a vez de Roupa Nova, Biquini Cavadão e Fresno.

No palco nativista tem show com o grupo Trança de Cordas, Capitão Faustino e Baile com Tranco Monarca.

A 33ª edição da Festa Nacional do Pinhão é uma realização da AME e OPUS Entretenimento, com apoio da Fundação Cultural de Lages e Prefeitura de Lages.

Celebrando 47 anos de atividade, a Opus Entretenimento é a maior plataforma de shows e entretenimento ao vivo do Brasil e acredita no poder transformador da tríade cultura, conteúdo e experiência, trazendo ao Brasil grandes artistas nacionais e internacionais.

Administradora de 10 casas de espetáculos pelo país nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, responsável por receber mais de dois milhões de espectadores por ano, também faz a gestão artística de importantes nomes da música e do entretenimento brasileiro como KLB, Luccas Neto, EME, Daniel, Maurício Manieri, Seu Jorge, Alexandre Pires, Ana Carolina, Roupa Nova, Munhoz & Mariano, Só Pra Contrariar, Hello Adele Tribute, Sinatra 1915 Tribute, além dos ilusionistas Henry e Klauss, Jota Quest e Tiago Iorc. Para mais informações, acesse o site da Opus.

A AME Arte Música e Entretenimento, tem como idealizador o músico e empresário Ricardo Avlis, ex-sócio da GDO Produções por 15 anos, vocalista, compositor e fundador da banda SantoGraau, empresário da dupla Munhoz & Mariano e Jads e Jadson; traz em sua bagagem a execução de grandes projetos de arte, música e entretenimento buscando oferecer experiências e não EVENTOS. Em seus quase 25 anos de carreira produziu o DVD do Victor e Léo em Florianópolis e também o DVD Micareta Sertaneja gravado em Lages pelo Grupo Tradição e outros.

Ainda fazem parte da empresa, profissionais com experiência no ramo, vindos de vários estados do Brasil. A AME, busca surpreender e inovar. Viva esta experiência.

Nossa missão é cuidar da Arte, Música e Entretenimento, criando experiências que gerem amor e alegria aos artistas e público.