Alongamento de cílios pode oferecer riscos na saúde ocular; entenda

Os cílios postiços são uma opção popular para muitas pessoas que desejam realçar o olhar, deixando uma aparência mais marcante e sofisticada. Porém, é preciso adotar certos cuidados utilização do alongamento de cílios. Isso porque, sempre que há um objeto estranho próximo à região dos olhos, há um potencial risco de problemas e, neste caso, todo cuidado é pouco!

O principal risco associado ao uso de cílios postiços é a possibilidade de danificar seus cílios naturais. Afinal, a aplicação e a remoção inadequada podem puxar e danificar os cílios naturais, resultando em queda de cabelo e dano permanente. Além disso, a cola utilizada para fixar os cílios pode causar reações alérgicas em algumas pessoas, ocasionando inchaço e irritação nos olhos.

Outro fator é a possibilidade de infecção. Se os cílios postiços não forem higienizados adequadamente antes da aplicação, bactérias e germes podem se acumular, o que pode levar a infecções oculares, como a conjuntivite alérgica.

A blefarite, inflamação não contagiosa que afeta as pálpebras, também é um problema recorrente para quem abusa do alongamento de cílios sem os cuidados adequados. Segundo o Dr. André Borba, oftalmologista e especialista em cirurgia reconstrutiva e estética das pálpebras, a doença pode se apresentar de forma infecciosa e alérgica. Os sintomas mais comuns são: coceira, ardência, vermelhidão e edema, também podendo levar a irritação, lacrimejamento, sensação de corpo estranho e incômodo a luz.

De acordo com a Sociedade Brasileia de Oftalmologia, duas em cada dez mulheres que utilizam grande quantidade de maquiagem e acessórios nos olhos apresentam problemas oculares. Ou seja, nada de se descuidar nesse sentido!

Como proceder em caso de irritação nos olhos

Mas e se reações alérgicas, tais como coceira, ardor e inchaço, ocorrerem na região dos olhos em decorrência do uso dos cílios postiços mesmo com os cuidados? O ideal é adotar procedimentos de higienização e outros cuidados para aliviar os sintomas, adotando as dicas a seguir:

Fazer compressas como soro fisiológico;Lavar bem a região dos olhos com sabão neutro e água em abundância;Consultar o oftalmologista assim que possível para verificar se não houve dano mais sério

Fonte: Terra