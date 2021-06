CRESOL e SICOOB realizam doação de bombas de infusão para o SAMU de São Joaquim

Cooperativas de Crédito Unidas em Prol da Saúde da Comunidade Joaquinense.

A intercooperação é um dos princípios do cooperativismo. E, com base nesse preceito, as cooperativas de crédito Cresol e Sicoob Crediserra tem buscado unir forças e mostrar o cooperativismo local com iniciativas que visam ajudar a comunidade Joaquinense a superar este momento difícil. Essa contribuição é muito bem-vinda para ajudar a salvar vidas durante a pandemia.

Sendo assim, a cooperativa Cresol em parceria com o Sicoob realizaram a doação de equipamentos essenciais para o atendimento do SAMU de São Joaquim, duas bombas de infusão para utilização em sua Unidade de Suporte Avançado (USA).

“Entendemos a gravidade da situação não tínhamos noção como era o trabalho do Samu e ficamos feliz de poder dar esta ajuda, pois sabemos que irá contribuir muito para fazer a diferença nos atendimentos. E sempre que houver uma demanda assim que nos procurem, pois queremos como cooperativa ajudar, relata André Rissi, Presidente da Cresol.

A cooperativa Sicoob Crediserra sempre buscou alternativas para contribuir com as principais necessidades locais.

“Cooperar está na essência do Sicoob, e cientes das dificuldades do momento, estamos contribuindo para a estabilidade do sistema de saúde local”, afirmou Guilherme Nunes Góss, Gerente do Sicoob São Joaquim.

Os responsáveis pelas cooperativas prestam agradecimentos aos profissionais da saúde pelo trabalho que realizam bravamente. Cada Cooperativa doou uma Bomba infusora avaliadas em 8 mil reais cada uma. Segundo a enfermeira do SAMU, Luciane Figueiredo, o SAMU tinha apenas duas para atendimento, sendo que uma delas já não estava em boas condições de funcionamento. Dessa forma, essa doação é de grande importância. Vale ressaltar que anteriormente, tanto a Cresol como o Sicoob já haviam feito doações de equipamentos para o hospital de São Joaquim.

Sobre a cooperação entre Cresol e Sicoob nessa ação, André Rissi relata: “Sempre fomos parceiros, até porque temos sócios nas duas cooperativas, estamos aqui para atender e beneficiar a comunidade. Afinal, melhorar a saúde do nosso associado e da sociedade faz parte da missão do cooperativismo”.

“Procuramos atender a necessidade do SAMU de são Joaquim que foi direcionada a Cresol que procurou o Sicoob para auxiliar e ajudar. A demanda foi levada para o Conselho e para a Diretoria e foi aprovada a ajuda”.

Guilherme Nunes Góss, Gerente da Sicoob, destaca a atuação do Sicoob na ação de doação de aparelhos para São Joaquim.

“A Cooperativa no ano passado teve bons resultados financeiros. É uma pequena forma de ajudar que traz um grande impacto para a comunidade e para o SAMU. A Sicoob será sempre parceira da comunidade de São Joaquim bem como dos municípios da Serra em prol da saúde. A demanda foi levada ao nosso Conselho de Administração que prontamente aprovou o auxílio”.

A coordenadora do SAMU em São Joaquim Maria Madalena Colla foi quem recebeu a doação dos dois infusores e relata que a demanda pelos equipamentos aumentou consideravelmente com a pandemia, visto que é necessário administrar a utilização dessas bombas em toda a região de Lages. Dessa forma, esses equipamentos doados são um compromisso social que cada uma das cooperativas possui com sua comunidade, o que torna fundamental essa parceria.

Entrevistamos Maria Madalena Colla que fala da importância da doação das bombas infusoras.

Maria Madalena: “Com certeza irá facilitar muito o trabalho com a doação das duas bombas de infusão por seringa que ajudam injetando soro nos pacientes que transportamos de uma forma mais precisa, o que contribuirá para colocarmos vários tipos de medicamentos no soro, facilitando o manejo do paciente durante o transporte”.

“Partiu de a própria equipe fazer a solicitação junto às cooperativas e foram atendidos e só temos que agradecer e desejar que nenhum profissional, cooperados e seus familiares, assim como a comunidade de São Joaquim não precisem utilizar, mas se precisarem a equipe estará com mais aporte para fazer um cuidado com mais excelência”.

Em relação aos veículos que estão operando em São Joaquim:

Existem dois veículos disponíveis, sendo a Unidade de Suporte Avançado (USA) que é uma UTI móvel pertencente ao Estado e é gerenciada por uma empresa particular conforme edital, além de uma outra ambulância que é a unidade desporto básico, gerenciada pelo município. Porém, as duas ambulâncias são acionadas pela central de regulação de Lages.

Pico que já tiveram em um só dia?

Maria Madalena: No dia de hoje não fechamos 12 horas e já estávamos com 3 atendimentos, mas como São Joaquim faz atendimentos de distância transferindo pacientes de São Joaquim para Lages ou de Lages para São Joaquim, ou para outros municípios, uma média de 3 atendimentos com distância. Muitas vezes realizamos um único atendimento, que pode iniciar as 9 da manhã e a equipe chegar de volta na base as 2h da madrugada. Então acaba as vezes sendo um atendimento, mas de pacientes graves que exigem bastante tempo. Aí a importância de termos mais equipamentos essenciais aos atendimentos.

Esta doação das cooperativas de crédito vai facilitar muito o manejo de remoção dos pacientes. Haja visto que maioria dos pacientes que transportamos estão em estado bem grave e precisam de cuidados de UTI.

Por isso, devemos ter a consciência de cuidarmos de nós e dos outros ao nosso redor. Sicoob e Cresol possuem a consciência de contribuir com a sociedade e melhorar a comunidade em que estão inseridas.

Essas cooperativas de crédito estão comprometidas com o desenvolvimento econômico e social de São Joaquim e região, que passa necessariamente pela promoção do bem-estar das pessoas. Esse compromisso está ligado ao 7º princípio universal do cooperativismo que é o Interesse pela Comunidade