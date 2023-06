Receita anuncia 2º lote da restituição do IR 2023: Saiba quando consulta será liberada

A Receita Federal informou que o segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2023 será pago no dia 30 de junho. A consulta dos contribuintes contemplados com a restituição estará disponível até o dia 23 de junho, de acordo com o calendário divulgado. Neste ano, a restituição do IRPF será paga em cinco lotes, sendo que o primeiro lote já foi liberado no último dia 31.

Neste ano, a restituição do IRPF será paga em cinco lotes, sendo que o primeiro lote já foi liberado no último dia 31.

Confira abaixo as datas das consultas e pagamentos das restituições em cada lote: