IMA e Semae dão início a programação especial em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) foi palco do evento Conexão Ambiental – Ciclo de Palestras em Comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente nesta segunda-feira, 5. O encontro foi organizado pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) e pela Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae), demonstrando o compromisso do Governo do Estado de Santa Catarina com as questões ambientais.

O evento reuniu uma plateia composta por profissionais e especialistas da área. Dentre os ilustres palestrantes, o procurador de Justiça, Paulo Locatelli, Marcelo Dantas, que abordou o tema “Administração Pública Ambiental e separação de poderes do Estado”. José Rubens Morato Leite que trouxe uma perspectiva única sobre a Ecologização do Direito: Rupturas necessárias, enquanto Alexandre Waltrick compartilhou seus conhecimentos acerca da “Criação do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina”.

Destacando a importância do evento, a presidente do IMA e secretária da Semae, Sheila Meirelles, prestigiou a ocasião e participou da mesa de trabalho, acompanhada de outras autoridades.

“Estamos muito honrados em compor a gestão do governador Jorginho Mello, pois nosso trabalho tem sido pautado na defesa das causas ambientais. O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data que nos impulsiona e nos motiva, a implementar ações, parcerias e instrumentos de gestão que garantam o desenvolvimento sustentável e preservem o controle ambiental em nosso estado. Todo esse trabalho frente ao IMA e a Semae tem sido possível também graças ao apoio técnico de todos os servidores, só tenho a agradecer a todos, e aos nossos convidados que se dispuseram a palestrar no dia de hoje e compartilhar conhecimento e trocar experiências para que possamos difundi-las nos mais variados campos de atuação ambiental”, destacou Sheila Meirelles.

A iniciativa marcou o início de uma série de eventos que ocorrerão ao longo de junho, abrangendo diversas localidades em Santa Catarina.

No dia 24 de junho, das 8h às 17h, o evento Conecta vai abordar a Vivência na UC Parque Estadual da Serra Furada. O evento Conexão Ambiental retorna no dia 29 de junho com a realização do 1º Encontro com Gestores Ambientais do Estado de Santa Catarina para promover a troca de experiências e disseminação de conhecimento e de boas práticas relatadas por especialistas e por gestores que realizam no dia a dia as políticas ambientais nas suas localidades.

No dia 30 de junho a programação finaliza com o Ciclo de Estudos do Meio Ambiente e a participação de técnicos da área para debater temas como: fiscalização ambiental, processos administrativos ambientais, Lei da Mata Atlântica entre outros.

Já o Parque Estadual da Serra Furada (PAESF) fará um mutirão de retirada de espécies exóticas e manejo nas trilhas e ações de educação ambiental entre os dias 04 e 06 de junho e participará de uma feira ambiental no município de Capivari de Baixo no dia 18 de junho.

De 01 a 07 de junho o Parque Estadual Rio Canoas (PAERC) promoverá o plantio de mudas, distribuição de mudas nativas e gincanas com alunos de escolas da região. O Parque Estadual do Rio Vermelho (PAERVE), também terá programação com atividades de escoteiros para a comunidade, exposições, realização de trilhas e mutirão para o corte de Pinus.

Nos dias 05 e 06 de junho, o Parque Estadual Acaraí (PAEAC) terá agenda de atrativos com a inclusão de visitação ao Mirante do Rio e as ruínas da Igreja do Casqueiro, e serão percorridos trechos do Caminho do Rei, como exercício de sensibilização ambiental.

Entre os dias 04 e 06 de junho, o Parque Estadual das Araucárias (PAEAR) realizará a distribuição de árvores nativas e ações de educação ambiental e plantio de mudas com alunos das escolas da região. Já na Reserva Biológica do Aguaí (REBEA), até o dia 9 de junho o público poderá realizar visitas ao centro de educação ambiental instituto Felinos do Aguaí.

A Reserva Biológica Estadual da Canela Preta ofertará roteiro com atividades de educação ambiental promovidas pela sede do IMA com exibição de teatro de fantoches, sorteio de brindes e roda de conversas com alunos das comunidades da zona de amortecimento nos municípios de Botuverá e Nova Trento.

Por SEMAE