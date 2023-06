Aeronave sofre problemas em SC e piloto faz manobra para evitar incêndio

Uma aeronave sofreu problemas no trem de pouso em Videira, no Oeste Catarinense, na tarde desta segunda-feira (5). O piloto precisou fazer manobras com o avião para consumir o combustível e evitar incêndio.

O Corpo de Bombeiros Militar de Videira foi acionado e se deslocou ao Aeroporto Municipal de Videira, para realizar a prevenção do pouso.

Os funcionários do aeroporto informaram aos bombeiros que a aeronave apresentava problemas no trem de pouso, o que obrigou o piloto a realizar manobras.

Os bombeiros acompanharam o pouso de emergência, que ocorreu sem danos. A aeronave estava sendo pilotada por um homem de 58 anos, que saiu ileso.