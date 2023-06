Festa do Pinhão: Grandes nomes da música e show de luzes no palco arrastam multidão na véspera de feriado em Lages

O Parque de Exposições Conta Dinheiro, que abriga o palco dos shows da Festa Nacional do Pinhão, pareceu pequeno para a multidão que tomou conta do espaço na noite desta quarta-feira (08), em Lages. Hugo & Guilherme, Ludmilla, Luan Santana e Alok, grandes nomes da música, se apresentam no evento.

A noite era uma das mais aguardadas pelos serranos e turistas no sexto dia da maior festa da Serra Catarinense. Além do entretenimento, a Festa do Pinhão movimenta a economia regional, já que setores como o de turismo, restaurantes e postos de combustíveis recebem uma demanda maior nesta época.

O evento gastronômico e artístico ocorre de 02 a 11 de junho e espera receber mais de 300 mil visitantes, mesmo sob temperaturas negativas na cidade de Lages.