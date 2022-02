NA MANHÃ DESTA SEXTA-FEIRA, UMA COLISÃO FRONTAL ENVOLVEU DOIS CARROS AMBAS AS VÍTIMAS FORAM LEVADAS AO HOSPITAL. NO FORD KA HAVIAM DUAS CRIANÇAS NO BANCO DE TRÁS. TODOS ESTÃO BEM.



O acidente aconteceu próximo a Puris.

Fonte: Bombeiros