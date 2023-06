Corpo de Bombeiros Militar alerta para o uso seguro de fogões a lenha

As baixas temperaturas da madrugada e amanhecer do dia confirmam que a estação mais fria do ano está bem próxima: o inverno. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, até sábado, 10, um sistema de alta pressão mantém o tempo instável na Serra, podendo ser registradas temperaturas entre 5°C e 7°C na madrugada. Nos pontos mais altos essa temperatura pode chegar a 0° graus.

Nessa época do ano, os moradores da região têm como grande aliado o fogão a lenha, que auxilia no aquecimento do ambiente e traz aconchego para o lar.

Entretanto, é fundamental estar atento a detalhes que garantem o uso seguro desses equipamentos:

1) Quando instalar seu fogão a lenha, certifique-se que o mesmo não ficará encostado em parede de madeira;

2) Na instalação da chaminé, não esqueça dos anéis de isolamento. Eles são fundamentais para evitar o contato com outras superfícies;

3) Para ascender o fogo, jamais utilize substâncias químicas e/ou inflamáveis, pois elas podem potencializar a chama e causar um incêndio;

4) A porta do fogão deve permanecer sempre fechada durante o uso;

5) Não utilize o forno do fogão para secar a lenha, essa prática não é recomendada.

6) Utilize material adequado para produção e alimentação dessas chamas, não sendo indicado o uso de madeira tratada;

7) Não use lenha de forma excessiva para alimentar as chamas e jamais saia de casa antes que toda essa lenha seja consumida.

8) Crianças não devem permanecer sozinhas próximas ao fogão, nem fazer o manuseio da lenha junto às chamas.

E lembre-se: sempre que utilizar qualquer tipo de aquecedor, você deve manter o ambiente ventilado para renovação do ar.

Centro de Comunicação Social

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina