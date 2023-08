Caminhão atropela e mata oito cavalos em rodovia no interior de SP na manhã desta segunda-feira

Os cavalos escaparam de uma propriedade e estavam soltos na pista.

Nesta segunda-feira (07), um caminhão atropelou e matou oito cavalos na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Tarabai, na região de Presidente Prudente (SP).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do SBT no Interior (afiliada), o motorista, de 44 anos, transportava uma carga de soja, quando viu os animais na pista, mas não conseguiu frear há tempo e acabou atingindo os equinos. Ele não ficou ferido.

Os cavalos estavam na pista porque escaparam de uma propriedade rural próximo à rodovia. Além do caminhão, uma van utilizada para o transporte de trabalhadores de uma usina de cana-de-açúcar, que seguia no mesmo sentido, também acabou atingindo os animais. O motorista e um passageiro não ficaram feridos.

A pista precisou ser interditada por cerca de 20 minutos após o acidente, mas já está totalmente liberada. A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente no local.