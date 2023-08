Governador nomeia Ricardo Guidi como secretário do Meio Ambiente e Economia Verde

A recém criada secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde vai trabalhar em conjunto com outros órgãos, buscando, dentro das leis, dar mais celeridade para as licenças que vão, por exemplo, desassorear rios, evitando enchentes, e pretendemos também trabalhar em conjunto com o setor turístico, pensando em agilizar ações que sejam de interesse público. Vale destacar que Santa Catarina reduziu o desmatamento da Mata Atlântica em 46% nos primeiros meses de governo.

Em ato bastante prestigiado na manhã desta segunda-feira (07) na Casa D’Agronômica, o governador Jorginho Mello deu posse ao secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, o criciumense Ricardo Guidi.

O político se licenciou do cargo de Deputado Federal para assumir como secretário estadual. Ricardo Guidi é bacharel em direito, pós-graduado em gestão empresarial. É filho do já falecido e ex-prefeito de Criciúma, ex-deputado estadual e ex-secretário de estado, Altair Guidi e da professora e ex-senadora, Sandra Zanatta Guidi.

“O secretário Ricardo Guidi assume com o desafio de respeitar e valorizar o pequeno agricultor que faz todos os esforços para preservar uma grande parte das florestas nativas e das nascentes dos rios aqui no nosso estado. Precisamos reconhecer e ampliar os esforços de preservação”, afirmou o governador Jorginho Mello.