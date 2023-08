Pousada MAÇÃ ARAUCÁRIA comemora seu primeiro aniversário com Hospitalidade Reinventada

A Pousada Maçã Araucária, um refúgio charmoso e aconchegante situado na cidade de São Joaquim, comemora seu primeiro aniversário este mês. Em um curto espaço de tempo, a pousada tornou-se sinônimo de acolhimento humanizado e hospitalidade de alta qualidade na região, oferecendo uma experiência única para seus hóspedes.

Desde a sua inauguração, a Pousada Maçã Araucária se distinguiu pela sua abordagem personalizada ao serviço, prestando uma atenção especial a cada detalhe da experiência do hóspede. “Nossa missão é oferecer o melhor acolhimento aos nossos hóspedes. Queremos que eles se sintam cuidados com muito amor e carinho”, afirma Lenice, a anfitriã da Pousada.

Esse compromisso com a excelência tem rendido elogios por parte dos visitantes. O feedback positivo dos hóspedes nas plataformas de avaliação online, como o Booking.com e o Google, destaca o nível excepcional de serviço prestado pela equipe da Pousada Maçã Araucária.

Como parte das comemorações do primeiro aniversário, a Pousada Maçã Araucária convida todos a vivenciarem a sua abordagem única de hospitalidade. A partir do momento em que os hóspedes fazem o check-in, são envolvidos em um ambiente de acolhimento, com a lareira acesa, música suave, perfume especial, e com toalhas e pisos do banheiro já aquecidos.

A Pousada Maçã Araucária oferece três exclusivas acomodações, todas equipadas com roupas de cama de alta qualidade, lençóis térmicos, lareira a lenha e ar condicionado com controle de temperatura. Além disso, a pousada proporciona uma experiência culinária personalizada, com um café da manhã agendado de acordo com as preferências do hóspede e entregue em uma cesta encantadora.

Em uma região famosa por suas paisagens naturais deslumbrantes e vinícolas premiadas, a Pousada Maçã Araucária se destaca por sua missão de humanizar a experiência de hospedagem, criando um lar longe de casa para todos os seus hóspedes.

A Pousada Maçã Araucária é uma propriedade de hospedagem situada em São Joaquim, Santa Catarina. A pousada se orgulha de seu compromisso com a excelência no serviço e com a hospitalidade personalizada, oferecendo uma experiência única para cada hóspede.

www.pousadamacaaraucaria.com.br

@pousadamacaaraucaria