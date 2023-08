Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 115 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado, 12, às 20h, um prêmio estimado em R$ 115 milhões no concurso 2620 da Mega-Sena. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. O Estado de Minas vai acompanhar o sorteio desta noite.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2619, sorteadas na última quarta-feira, 9. Deste modo, o prêmio acumulou de R$ 75 milhões para R$ 115 milhões. Os números foram: 05 – 36 – 39 – 41 – 44 – 50.

O sorteio

Quem quiser concorrer aos R$ 115 milhões já pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos.

O pagamento on-line é feito via cartão de crédito, com combo mínimo de aposta de R$ 30 e máximo de R$ 945.

Outra opção é se dirigir a uma unidade lotérica.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.

A Mega permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor superar R$ 22,5 mil, bem como multiplicam as chances de vitória em cinco mil vezes.