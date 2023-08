Esteja por dentro: IBAMA proíbiu a caça de javalis no Brasil

O IBAMA proibiu a caça de javalis no Brasil a partir de 21 de julho de 2023. A decisão foi tomada por meio do Decreto Nº 11.615, que determinou que a caça excepcional para controle de fauna invasora só poderá ser autorizada pelo Comando do Exército.

A caça de javalis no Brasil era permitida desde 2013, mas o governo decidiu proibi-la devido aos danos que os animais causam ao meio ambiente e à agricultura. Os javalis são uma espécie exótica invasora, o que significa que não são nativos do Brasil e podem causar sérios problemas ecológicos. Eles são onívoros e se alimentam de uma variedade de plantas e animais, incluindo lavouras, frutas, sementes e até mesmo filhotes de outros animais. Os javalis também podem transmitir doenças aos humanos e a outros animais.

A proibição da caça de javalis é uma medida polêmica e foi criticada por alguns setores, que argumentam que é a única forma de controlar a população desses animais. No entanto, o governo federal afirma que a proibição é necessária para proteger o meio ambiente e a agricultura.

Na região da Serra Catarinense, os javalis têm sido um problema para os agricultores há vários anos. Os animais causam grandes prejuízos às lavouras, principalmente de milho, soja. Eles também podem atacar animais domésticos e até mesmo pessoas e são vistos em diversas regiões, inclusive no famoso Vale do Caminhos da Neve em São Joaquim. Existe, até mesmo, registro de pessoas atacadas por Javalis na Serra Catarinense.

Muitas instituições protestaram alegando que tal proibição irá prejudicar o Agro, como a o Conselho Nacional de Agricultura – CNA. “Os javalis destroem nascentes, restringem a fauna, comem filhotes de animais e são um problema que merece atenção pelo fato de representarem também risco de transmissão de doenças. Eles têm a mesma origem do porco doméstico, as enfermidades que acometem os animais criados em granjas também podem afetar os javalis ou os porcos asselvajados”, enfatiza a médica veterinária do Sistema FAEP/SENAR-PR Nicolle Wilsek.