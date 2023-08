Nilso José Berlanda foi anunciado como o integrante da bancada da Serra Catarinense

Os membros da Bancada da Serra anunciaram nesta quarta-feira (23) a inclusão do deputado Nilso Berlanda (PL) ao grupo. Já composta pelos deputados Lucas Neves (Podemos), Mário Motta (PSD) e Marcius Machado (PL), a bancada visa expandir suas atividades em prol do desenvolvimento e do bem-estar regional.

Nilso José Berlanda, de 61 anos, tem sua base eleitoral na cidade de Curitibanos, no Planalto Serrano. Ele começou a vida profissional como carregador de malas em um hotel, em Chapecó, foi office-boy, além de bancário no antigo Banco do Estado de Santa Catarina (Besc). Em 1985, ainda no Besc, foi transferido para Curitibanos, no Planalto catarinense, e promovido a chefe da área de compensação.

Ele possui formação acadêmica e pós-graduação em administração. Eleito suplente de deputado nos anos de 2010 e 2014, assumiu a função por dois meses nos anos de 2012, 2014 e 2016, totalizando seis meses de atuação.

No ano de 2017, assumiu em fevereiro e desempenhou suas funções até meados de março de 2018. Em 2018, foi eleito deputado titular e obteve reeleição para o mandato 2023-2026 com um total de 41.488 votos.

Atualmente, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina é composta por três bancadas regionais: a do Norte, do Oeste e da Serra Catarinense. Essa estruturação tem como objetivo transpor as barreiras partidárias, evidenciando um compromisso coeso com o avanço e o progresso local. A criação dessa frente de trabalho coletiva tem como principal propósito ampliar a representação das diversas áreas de Santa Catarina.