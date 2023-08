Jovem que morreu ao tentar ajudar vítima de acidente foi aprovado em concurso do Corpo de Bombeiros e aguardava convocação

“Seu lado bombeiro falou mais alto, mesmo antes de assumir o cargo. Morreu tentando salvar uma vida”.

Filho de um sargento do Corpo de Bombeiros, o jovem Augusto Mendes Gonçalves, de 20 anos, que morreu atropelado ao tentar ajudar a vítima de um acidente, foi aprovado no último concurso público da corporação onde o pai trabalha. Amigos e colegas de trabalho do pai, disseram que o rapaz aguardava a convocação.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na lista do resultado do concurso para o cargo de “soldado combatente”, Augusto consta como “habilitado” e outros documentos disponíveis no site mostram que ele foi aprovado em todas as etapas. Nas redes sociais, uma colega lamentou a morte e compartilhou o trecho de uma conversa em que parabenizou Augusto pela aprovação.

O acidente

À Polícia Civil, uma testemunha disse que Augusto trabalhava em um posto de combustíveis e tentou ajudar a vítima de um capotamento que aconteceu perto do local, quando foi atingido por outro veículo.

O acidente aconteceu na noite do último sábado (26). A Polícia Militar informou que foi acionada durante o capotamento, em que o motorista foi arremessado para fora do veículo. Momento em que Augusto e outro homem tentaram sinalizar a GO-040 e foram atropelados.

Não se sabe informações sobre o estado de saúde da vítima que foi arremessada no primeiro acidente, nem do homem que foi atropelado com Augusto, até a última atualização desta reportagem. Segundo a polícia, o motorista que atropelou o jovem fugiu do local.

Augusto foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo), teve uma parada cardiorrespiratória e morreu ainda na noite de sábado. Em nota, o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Cromínia, onde a mãe de Augusto trabalha, lamentaram a morte do jovem

Corpo de Bombeiros

Com profundo pesar, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás comunica o falecimento de Augusto Mendes Gonçalves, filho do 2º Sgt Maciel Gonçalves Pereira, ocorrido neste sábado, 26 de agosto, no Hospital de Urgências de Goiânia.

O velório e sepultamento ocorrerão na Cidade de Cromínia. A Corporação presta solidariedade aos familiares e amigos, em especial para nosso irmão de farda 2º Sgt Maciel Gonçalves Pereira, diante deste momento de dor e saudade. Que Deus conforte seus corações e dê forças para superar esta perda.

Prefeitura de Cromínia

A Secretaria Municipal de Educação lamenta com pesar o falecimento de Augusto Mendes Gonçalves, filho da nossa servidora Lidia Mendes.

Depois que as lágrimas secarem, o que vai restar serão as memórias felizes de quem partiu. Sei que neste momento a dor fala mais alto e estamos orando para que Deus conforte o coração de amigos e familiares. Nossos mais sinceros sentimentos.

Com informações: G1