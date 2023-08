Trabalhadores ficam feridos após queda em construção em Lages

Dois operários ficaram feridos após cair parte da estrutura de uma obra durante na manhã desta quinta-feira (31) em Lages, na Serra Catarinense. Na queda, um dos trabalhadores sofreu ferimentos graves, enquanto o outro teve ferimentos leves, por volta das 09h30, nas proximidades de Pinheiros Ralos.

Conforme informações preliminares divulgadas pela Polícia Militar, que estava presente no local, além de relatos de testemunhas, uma das vigas da estrutura pré-fabricada desabou sobre os trabalhadores que estavam trabalhando no local.

O outro funcionário, também com idade em torno de 30 anos, foi atendido tanto pela equipe do SAMU quanto pelo Corpo de Bombeiros, porém suas lesões foram leves. Ele também foi levado ao mesmo hospital para atendimento médico.

As circunstâncias que levaram ao desmoronamento da estrutura ainda não foram identificadas. O acidente contou com a intervenção dos bombeiros, equipe do SAMU e a presença da Polícia Militar no local.

*Notícia em atualização.