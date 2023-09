Tragédia: BR-277 é interditada após engavetamento envolvendo vários veículos com vítimas fatais

Na tarde deste sábado (02), o trânsito na BR-277 foi interditado após um engavetamento entre vários veículos na pista, sentido Ponta Grossa. Ao menos seis mortes já foram confirmadas no local.

O grave acidente ocorreu perto do quilômetro 136, aproximadamente dois quilômetros após o pedágio desativado de São Luiz do Purunã, na região de Campo Largo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) bloqueou o trânsito na BR-277 na pista sentido Ponta Grossa e não há previsão de liberação.

Caminhões do Corpo de Bombeiros de Curitiba, Campo Largo e outros municípios, além de várias ambulâncias, foram deslocadas até a região para prestar atendimento.

As equipes ainda estão em atendimento e, até a publicação desta matéria, não havia informações sobre o número de veículos envolvidos e nem sobre possíveis vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, pessoas que ligaram no 190 para relatar o acidente disseram que a neblina no local está muito densa e que houve diversas colisões entre veículos.

Para quem precisa seguir viagem, a opção é desviar por Araucária, seguindo por Lapa e Porto Amazonas até retornar à BR-277.