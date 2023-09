Prêmio CNA Brasil Artesanal de vinhos e espumantes está com inscrições abertas

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil está com inscrições abertas até o dia 8 de setembro para o Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023 – Vinhos e Espumantes.

O prêmio é uma iniciativa da CNA em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) e a Associação Brasileira de Sommeliers do Distrito Federal (ABS-DF).

As inscrições podem ser efetuadas no site da CNA: https://www.cnabrasil.org.br/eventos/premio-cna-brasil-artesanal-2023-vinhos-e-espumantes.

Somente poderão participar produtores rurais que produzam até 40 mil litros de vinhos finos e espumantes por ano, tendo por base a produção efetiva na safra de 2022/2023. “O nosso objetivo é reconhecer o trabalho e premiar pequenos e médios produtores de vitivinicultura do Brasil”, destaca a assessora técnica da CNA, Fernanda Regina.

O concurso será divido em quatro categorias – vinho branco, vinho tinto, espumante moscatel e espumante método chamat ou tradicional. As especificações estão disponíveis em regulamento divulgado no site da CNA.

Após a inscrição, o produtor deverá enviar duas garrafas de 750ml do vinho em qualquer formato, embaladas e rotuladas. As amostras devem ser enviadas até o dia 15 de setembro pelos Correios ou por empresa transportadora.

Cada produtor poderá inscrever até quatro rótulos por categoria. Para participar do prêmio é preciso ter registro válido e regular do produto junto ao Ministério da Agricultura.

De acordo com a assessora da CNA, poderão ser inscritos produtos elaborados em agroindústria própria, ou que façam a terceirização da vinificação, desde que a produção primária seja de responsabilidade do autor da inscrição.

Os produtos inscritos serão avaliados em três etapas – por um júri técnico, formado por especialistas; um júri popular, composto por pessoas anônimas em ambiente público de grande circulação. A etapa final será a avaliação da história do produto, no qual o produtor descreverá o processo produtivo utilizado na produção, as tradições e regionalidades.

Os cinco primeiros colocados do concurso, nas quatro categorias, receberão prêmios em dinheiro. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão Selo de Participação (Ouro, Prata ou Bronze, conforme a classificação) do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023 – Vinhos e Espumantes.

Serviço

Inscrições: até o dia 8 de setembro pelo site da CNA

Envio das amostras: até o dia 15 de setembro pelos Correios ou empresa transportadora

Endereço para envio das amostras:

Prêmio CNA Brasil Artesanal – Vinhos e Espumantes

Assessoria de Comunicação CNA