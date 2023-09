Serra do Rio do Rastro será interditada no fim de semana por causa do evento Uphill Marathon 2023

O fechamento da rodovia acontecerá durante as manhãs de sábado e domingo. O mirante também estará fechado

Um evento esportivo que acontece durante o fim de semana vai provocar o fechamento da Serra do Rio do Rastro durante as manhã de sábado, 16, e domingo, 17. A Serra do Rio do rastro, SC-390, será fechada em alguns horários durante o fim de semana para a realização do evento Uphill Marathon 2023. Os fechamentos ocorrerão no sábado e no domingo pela manhã.

De acordo com os organizadores do Uphill Marathon 2023, no sábado, 16, a rodovia SC-390 será fechada para a largada da prova no centro de Lauro Müller, e em Bom Jardim da Serra, próximo da entrada da Churrascaria Tropeiro, no km 397. A interrupção inicia às 5h para caminhões e às 5h30 para carros de passeio. O trecho deve ser liberado a partir das 10h30.

No domingo, 17, a interrupção se repete em Bom Jardim da Serra, mas a largada será em Treviso, com fechamento da rodovia desde aquele município. Caminhões não poderão mais subir depois das 5h e carro após às 5h30 . A liberação está prevista para às 11h30. O Mirante da Serra também estará fechado.

A Polícia Militar Rodoviária pede a compreensão dos usuários para que tenham paciência, não parem sobre a Rodovia. Enquanto estiverem na fila, que encostem os veículos nos locais determinados pelos policiais rodoviários para que, dentro desta organização, assim que ocorrer o término do evento, a rodovia seja liberada o mais rápido possível.