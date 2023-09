Trânsito passa por mudanças em São Joaquim: Novo sentido e mais vagas de estacionamento; Entenda

A Diretoria de Trânsito de São Joaquim anunciou recentemente uma série de mudanças significativas nas vias da cidade, com o objetivo de melhorar o fluxo de tráfego e oferecer mais opções de estacionamento aos moradores e visitantes.

Uma das principais alterações ocorreu na rua adjacente à Prefeitura Municipal, a Rua Tomas Costa. Agora, essa via passa a ser de sentido único, permitindo apenas a circulação descendente. A mudança tem como objetivo aliviar o congestionamento que frequentemente se formava na esquina da Prefeitura com a Igreja. Com essa nova configuração, os veículos que desejam acessar a Prefeitura precisarão seguir pela Rua João Batista Viecilli, popularmente conhecida como a rua da Taberna Pizzaria, quando estiverem na região e retornar pela Juvenal Matos.

Outra mudança significativa que visa melhorar a mobilidade e o acesso aos estabelecimentos comerciais da área envolve a implantação de estacionamentos oblíquos. Com essas novas vagas, o número total de espaços para estacionar foi consideravelmente aumentado, proporcionando maior comodidade para os motoristas e incentivando o uso do transporte individual na região.

Essas alterações no trânsito refletem o compromisso da Diretoria de Trânsito de São Joaquim em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, tornando o deslocamento mais seguro e eficiente, além de facilitar o acesso a locais de interesse público e privado na cidade.

Os moradores e visitantes de São Joaquim são encorajados a ficar atentos às novas sinalizações e orientações de tráfego que foram implementadas nas áreas afetadas pelas mudanças. A Diretoria de Trânsito está à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer informações adicionais sobre as alterações no trânsito da cidade.

Com essas modificações, São Joaquim busca promover um ambiente mais seguro e acessível para todos os seus habitantes, promovendo um trânsito mais fluido e melhorando a qualidade de vida na cidade.

Com informações: Prefeitura Municipal de São Joaquim