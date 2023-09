Açude se rompe no RS e arrasta veículos e agente da PRF; vídeo

No vídeo é possível ver ainda um policial em cima da viatura; o trecho foi totalmente bloqueado pela Polícia Rodoviária Federal

Uma forte correnteza que teria sido provocada pelo rompimento de um açude, na amanhã desta quarta-feira (13), invadiu a BR-116, em Camaquã, no Sul do Rio Grande do Sul.

Um vídeo que circula nas redes mostra uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sendo arrastada pelas águas, junto ao Arrio Velhaco. No vídeo é possível ver ainda um policial em cima da viatura. O policial foi resgatado.