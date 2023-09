Assistência Social participa do tradicional Chá da Lady em São Joaquim

A Secretaria de Assistência Social de São Joaquim marcou presença no tradicional “Chá da Lady”, um evento promovido pelo Clube da Lady que há anos desempenha um papel vital na realização de trabalhos assistenciais em diversos setores da comunidade. Essa parceria é um exemplo notável do compromisso mútuo entre organizações não governamentais e o poder público em prol do desenvolvimento da cidade.

O Clube da Lady, conhecido por seu engajamento social, desempenha um papel fundamental no Conselho de Desenvolvimento do município, participando ativamente da Câmara Técnica de Desenvolvimento. Essa contribuição é resultado do conhecimento acumulado ao longo de muitos anos de trabalho dedicado à comunidade.

No evento, que reuniu mulheres associadas ao Clube da Lady, as equipes coordenadoras do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Serviço de Acolhimento e da Coordenadora do Cadastro Único se uniram à coordenadora dos conselhos de direito, bem como ao grupo da terceira idade.

Marilda dos Santos Rodrigues, Secretária de Assistência Social de São Joaquim, destacou a importância dessa parceria para fortalecer os trabalhos sociais. Ela afirmou: “Estamos aqui com todos os equipamentos da assistência social. Contamos com a honrosa presença da nossa vice-prefeita Ana Melo, que acredita nesse trabalho de parceria. Nós apostamos nessas colaborações que trazem resultados para o bem comum de toda nossa população menos favorecida.”

A integração entre a Secretaria de Assistência Social e o Clube da Lady é um exemplo inspirador de como a colaboração entre setores público e privado pode impulsionar ações em prol do desenvolvimento e do bem-estar da comunidade local. Esse comprometimento conjunto promete continuar rendendo frutos positivos para São Joaquim e seus habitantes.