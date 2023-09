INSS inicia contato com cidadãos que aguardam por perícia médica; entenda

A partir desta segunda-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai começar a entrar em contato com os cidadãos que estejam há mais de 45 dias na fila para a realização da perícia médica, para liberação do benefício por incapacidade temporária.

Em comunicado, o órgão divulgou o número (11) 2135-0135, que deverá aparecer na tela das pessoas que estão cadastradas no Atestmed e que estão aptas a receber a ligação.

“Caso o cidadão fique em dúvida se deve atender a ligação ou ache que é vítima de golpe, basta fazer uma chamada gratuita para o número 135. O número do SMS da Central 135 continua sendo o 28041. Portanto, se receber uma mensagem no celular com esse número é o INSS entrando em contato.”

De acordo com o INSS, é muito importante manter-se atento a algumas observações durante o contato para confirmação ou antecipação de consultas: o órgão não solicita número de documentos, foto, número de conta corrente ou senha bancária.

A iniciativa do INSS visa reduzir a fila de espera por atendimento médico para concessão de benefícios e se enquadrar dentro do prazo legal de espera para o cidadão, que é de 45 dias.