Equipes de Assistência Social e Defesa Civil de São Joaquim prestam auxílio após tempestade

Equipes da Assistência Social e da Defesa Civil de São Joaquim, juntamente com técnicos da Secretaria de Planejamento, entraram em ação nesta segunda-feira para oferecer suporte às famílias afetadas por uma intensa tempestade que assolou a comunidade do Pericó, situada a cerca de 30 km do centro da cidade.

A tempestade, que ocorreu durante a tarde de domingo, deixou um rastro de destruição em seu caminho, atingindo diversas residências na região. Muitas casas ficaram danificadas, e a prioridade das equipes de socorro era fornecer lonas e telhas para as famílias que precisavam de abrigo emergencial.

Além do Pericó, outras áreas no município também foram afetadas pelo fenômeno do granizo, com pedras de 3 a 4 cm de tamanho, causando preocupações adicionais para os moradores.

A escola e a creche local foram atingidas pela tempestade. Como resultado, as aulas foram suspensas até que os reparos necessários fossem concluídos.

As equipes da Assistência Social e Defesa Civil continuam trabalhando incansavelmente para avaliar os estragos e oferecer o apoio necessário à comunidade do Pericó e outras áreas impactadas. A solidariedade e a união demonstradas pela cidade de São Joaquim em momentos de adversidade ressaltam a importância de se manter unido em face de desafios significativos.

De acordo com Cesário Flores, coordenador da Defesa Civil municipal e secretário de Planejamento, as equipes realizaram monitoramento e levantamento dos danos causados pelas intensas chuvas e rajadas de vento em São Joaquim. “Com esse levantamento, pudemos constatar que várias casas, a escola, a creche, a igreja e o ginásio da localidade foram atingidos. Todas essas situações foram identificadas para que possamos oferecer uma resposta rápida às necessidades dos moradores”, enfatizou Flores.

A cidade de São Joaquim se mantém resiliente diante dessa adversidade climática, mostrando o poder da solidariedade e da cooperação em momentos de crise. A Prefeitura e as equipes de auxílio estão comprometidas em restaurar a normalidade e fornecer apoio contínuo às comunidades afetadas.