Mais de 2,7 mil candidatos participam de eleição para Conselho Tutelar em SC

No próximo domingo, 1º de outubro, os conselhos tutelares de todo o Brasil vão passar por eleições para definir seus representantes. Em Santa Catarina, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC) vem dando apoio por meio do empréstimo de urnas, suporte logístico e treinamentos operacionais. Mais de 2,7 candidatos participam da eleição no Estado, segundo dados do TRE.

O mandato dos conselheiros tutelares é de quatro anos. A posse ocorre no dia 10 de janeiro do próximo ano, e quem for escolhido seguirá no cargo até o início de 2027.

Os locais de votação definidos pelo TRE-SC, que são diferentes dos locais das eleições regulares, estão disponíveis para consulta em https://www.tre-sc.jus.br/eleicoes/eleicoes-na-comunidade/2022/conselheiros-tutelares-2023, mesmo espaço onde podem ser consultados os candidatos por município.

Mais de 5,5 milhões de eleitores catarinenses estão com seu cadastro em dia com a Justiça Eleitoral e poderão participar da eleição no domicílio eleitoral onde votam. Ao contrário das eleições gerais, o voto neste caso é facultativo.