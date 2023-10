Após ataque de Hamas, Israel revida e mortos na guerra ultrapassa 400

Segundo os serviços de emergência e autoridades, ao menos 400 pessoas morreram, tanto do lado de Israel e na Faixa de Gaza, devido à retaliação israelense, após o ataque surpresa do grupo palestino Hamas, ocorrido na manhã deste sábado (07) no sul do país.

Há relatos de milhares de pessoas feridas e o ataque, considerado o pior nos últimos anos, fez com que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarasse estado de guerra no país. Teve o apoio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Foi anunciado a operação “Espadas de Ferro” e uma reunião de emergência foi convocada com as autoridades de defesa israelenses. Netanyahu apelou para uma mobilização em massa das reservas do exército para o embate contra o Hamas. O premiê de Israel também alertou os cidadãos para que se abriguem, ficando próximos a prédios e espaços protegidos

Além disso, o serviço ferroviário dos civis foi interrompido para facilitar o movimento das tropas militares para o confronto. Segundo as Forças Armadas israelenses, o ataque surpresa foi orquestrado a partir da infiltração de homens “terroristas” armados em cidades israelenses com milhares de mísseis, disparados a partir da Faixa de Gaza.

