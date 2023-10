Cidade de São Joaquim na Serra Catarinense foi o lugar que mais choveu no Estado nas últimas 24 horas

A cidade de São Joaquim, na região da Serra Catarinense, foi o lugar que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas em Santa Catarina, segundo a medição da Defesa Civil do Estado. O município registrou 182.4 milímetros de chuva (cada milímetro equivale a um litro de água por metro quadrado).

Logo após a cidade serrana, Tubarão registrou 148,4 mm de chuva, seguido por Urussanga com 145,4 mm. Na sequência, Garopaba teve 144,6 mm e um pouco abaixo disso, Taió acumulou 137,4 mm de precipitação. Veja abaixo a tabela por cidades.

De acordo com a Defesa Civil, devido às fortes chuvas das últimas horas, diversos rios de Santa Catarina registraram enxurradas e inundações graduais. Até esta tarde, a Defesa Civil emitiu alertas para inundações em municípios das bacias dos rios do Peixe, Negro, Itajaí, Cubatão, do Litoral Sul e do Planalto Sul.

Além disso, a Defesa Civil emitiu um alerta hidrológico para inundação do Rio Uruguai, podendo atingir de 12 a 13 metros no município de Itapiranga, no Extremo-Oeste Catarinense.

Segundo a Defesa Civil, devido às chuvas registradas em todo o estado, as formações geológicas estão saturadas de água. Isso representa um risco para a estabilidade das encostas, que apresentam níveis de observação para municípios do Oeste e Meio-Oeste, atenção para municípios do Litoral Norte, Médio e Baixo Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Sul, e alerta para municípios do Meio-Oeste, Planalto Norte, Alto e Médio Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Sul.