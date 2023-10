Polícia Militar realiza 289 ações humanitárias em função das chuvas

Em auxilio as pessoas que foram afetadas pelas chuvas no último final de semana, 6 a 8, a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) destinou o efetivo para prestar apoios aos trabalhos humanitários conforme as necessidades dos municípios catarinenses. Neste sentido, a PMSC realizou diretamente 289 ações de caráter assistencial, como socorro a desabrigados, distribuição de medicamentos e gêneros alimentícios, transporte de pessoas para áreas seguras, auxílio aos demais órgãos e isolamento de áreas de risco.

Além disto, foram atendidas todas as ocorrências subsidiárias em decorrência das cheias que gerem quebra da ordem pública. Estando a Polícia Militar atuando em todos os municípios atingidos com um número máximo de efetivos, viaturas, helicópteros, além do apoio Ambiental e Rodoviário.





Subcomandante-geral da PMSC, coronel Alessandro Machado, sobre as ações humanitárias

Em atendimento à população, estão as equipes municipais da Defesa Civil, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Assistência Social e demais estruturas do Governo do Estado, além de estruturas federais como a Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal.

“Estamos sempre dispostos para atender nossa população catarinense. A PMSC é uma instituição formada por pessoas que também cuidam das pessoas e vamos sempre atuar para manter a Ordem Pública em nosso Estado”, destacou o comandante-geral da PMSC, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa.

Texto: Pedro Francisco da Costa Neto

Marcelo Passamai – Assessoria de Comunicação Social – Centro de Comunicação Social – PMSC –