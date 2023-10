Serra do Rio do Rastro: Com helicóptero do Saer, equipes da Defesa Civil e SIE farão voo de análise

Equipes da Defesa Civil de Santa Catarina e Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE) farão um voo com o helicóptero do Serviço Aeropolicial (SAER) da Polícia Civil na manhã desta terça-feira, dia 10, a partir das 9h30, na Serra do Rio do Rastro (SC-390). O objetivo é realizar um levantamento sobre os estragos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o Sul catarinense desde a última sexta-feira, dia 6.

“A Serra do Rio do Rastro segue interditada desde o último sábado, dia 7, e essa semana provavelmente vai ficar fechada. Vamos realizar um voo sobre a rodovia estadual e verificar e analisar a situação. Tivemos muitos desabamentos em diversos pontos”, explica o coordenador regional Sul da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Ademir Honorato

Já Rosinei Da Silveira, coordenador regional da Defesa Civil, destacou que o apoio do Saer é fundamental para a análise da Serra do Rio do Rastro. “É um terreno íngreme. Não conseguimos avaliar toda a situação por terra e com o helicóptero é melhor para observarmos”, pontua.

Com informações: Engeplus