Assistência Social de SC pede ao Governo Federal antecipação de benefício para municípios em Situação de Emergência

Pensando em beneficiar as pessoas mais vulneráveis que foram atingidas pelas cheias, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família (SAS) solicitou ao Governo Federal a antecipação de benefício social para os municípios que decretaram situação de emergência em Santa Catarina em virtude das chuvas. O pedido oficial foi feito numa reunião na tarde desta quarta-feira, 11.

“Estamos trabalhando 24 horas e lutando para auxiliar cada município atingido, inclusive facilitando a documentação, encaminhando modelos e buscando ajudar no que for necessário. Entendemos que é uma situação muito difícil, mas quero que cada cidade saiba que nós estamos aqui para apoiá-las”, garantiu a secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann.

Num primeiro momento foi solicitado a antecipação do pagamento do Bolsa Família, levando em consideração que essa medida é possível para cidades em Situação de Emergência. Já em relação a antecipação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), este só pode ser antecipado em Situação de Calamidade, o que ainda não foi formalizado em Santa Catarina.

Para facilitar a liberação e pensando que muitos municípios têm tido dificuldade em questões de documentação em virtude dos alagamentos, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família encaminhou um ofício único para a Secretária Nacional de Renda e Cidadania.

Por Assessoria de Comunicação da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família –