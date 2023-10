Jovem de 24 anos de Guaramirim morre após agressão em jogo de futebol e cidade cancela campeonatos

Anderson de Lima Correa, de 24 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória devido às lesões resultantes da agressão.

Na tarde da última quarta-feira (12), a cidade de Guaramirim, no Norte de Santa Catarina, foi abalada pela morte de Anderson de Lima Correa, de 24 anos. O jovem morreu após ser agredido durante uma partida de futebol e sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Guaramirim com o intuito de apurar a lesão corporal seguida de morte e as circunstâncias do crime. A violência que levou a essa trágica perda também foi documentada, uma vez que um vídeo circula nas redes sociais, expondo o momento da agressão. Nele é possível observar Anderson caído, recebendo um chute na cabeça.

Em resposta a essa tragédia, a Prefeitura de Guaramirim emitiu uma nota de pesar pela morte de Anderson. O comunicado informa o cancelamento dos campeonatos municipais de futebol suíço adulto, futebol suíço para atletas com mais de 45 anos, futsal masculino adulto e futsal regional feminino como forma de respeito à memória da vítima e sua família. Confira a nota na íntegra:

Além disso, a administração municipal declarou que providenciará a revisão de todos os regulamentos para as próximas competições, prevendo punições rigorosas e exemplares a atletas e times que se envolverem em atos de violência, com o objetivo de promover um ambiente esportivo mais seguro e respeitoso.

