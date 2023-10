Vice-governadora de Santa Catarina propõe fundo emergencial de prevenção a crises climáticas

Em reunião histórica do Consórcio de Integração do Sul e Sudeste (COSUD) a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, propôs a criação de um fundo emergencial preventivo às crises climáticas. A ideia foi apresentada por ela durante a abertura oficial do evento na capital paulista onde, até sábado, serão debatidos por líderes políticos e técnicos dos sete estados integrantes do grupo temas como meio ambiente, defesa civil, segurança pública e governança.

“Nós que estamos enfrentando hoje essa situação climática terrível queremos também colocar em pauta esse assunto para que a gente possa fazer um fundo de desenvolvimento emergencial preventivo às futuras crises climáticas. Assim como o Rio Grande do Sul sofreu no mês passado, nós estamos sofrendo agora. E outros estados têm outros problemas, como secas, enchentes e deslizamentos. Tenho certeza de que, unidos poderemos resolver estes problemas com muito mais facilidade e inteligência”, afirmou.

Anfitrião da reunião, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, concordou que o desafio da mudança climática é algo que “veio para ficar” e que as regiões Sul e Sudeste vão enfrentar o problema de modo recorrente. Ele destacou que o seu estado viveu isso no início do ano, em setembro foi a vez do Rio Grande do Sul e agora Santa Catarina e Paraná também estão sendo prejudicados por enchentes.

“Nesta reunião poderemos tratar sobre como vamos estabelecer um sistema de monitoramento e de alerta. Como vamos treinar as pessoas, como tornar as cidades mais resilientes e como dar pronta resposta socorrendo as pessoas nas áreas de desastres”, argumentou.

A vice-governadora Marilisa Boehm citou também que o governador Jorginho Mello está acreditando muito no evento. Ambos estão certos que, com a integração dos estados do Sul e do Sudeste, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santos podem se fortalecer. “Unidos vamos conseguir que tenhamos mais respeito econômica e politicamente falando. Tenho certeza que, nas reuniões que teremos aqui, conseguiremos dirimir muitas dúvidas e passar a ser muito mais fortes do que somos individualmente”, destacou. A ideia do consórcio é ter uma visão comum para beneficiar todo o Brasil.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, agradeceu a solidariedade que o Estado recebeu durante as cheias do mês passado e retribuiu para os catarinenses. “Eu disse ao governador Jorginho que, apesar de ainda estarmos em processo de reconstrução, restabelecimento e estarmos passando por situações de queda de granizo e vendavais, toda a estrutura que pudermos emprestar para Santa Catarina está integralmente à disposição para que possamos, juntos, superar o momento em que temos aí uma primavera de intensas movimentações climáticas”, garantiu.

Governador do Paraná e presidente do COSUD, Carlos Massa Ratinho Júnior disse que o evento em São Paulo tem importância histórica. “Até então, tínhamos reuniões semestrais de caráter técnico mas eram de certa forma informais. Mas agora, depois de todos os estados aprovarem nos seus parlamentos a formalização do consórcio por meio de lei, nós passamos a ter uma rede integrada no COSUD. Vamos ter oportunidade de criar políticas públicas, fazer convênios, compras, projetos estratégicos de desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento social e econômico, de forma conjunta”, comemorou.

Texto: Alessandro Bonassoli – Gabinete da vice-governadora de SC