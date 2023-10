Santa Catarina lidera ranking de cidades brasileiras com prêmio internacional de turismo responsável 

Santa Catarina tem reforçado, cada vez mais, seu potencial turístico. Recentemente, o estado catarinense se destacou no ranking das cidades brasileiras com certificado internacional de turismo responsável no “Top 100 Good Practice Stories”, da Green Destinations. Ao todo, oito municípios brasileiros entraram para a lista e cinco deles são de Santa Catarina.

Em Santa Catarina, as cidades certificadas foram Bom Jardim da Serra, Bombinhas, Itá, Navegantes e Urubici. Além disso, do Brasil, o Rio Grande do Norte também entrou para o ranking com as cidades Apodi, São Miguel do Gostoso e Tibau do Sul.

Anualmente, a Green Destinations publica a lista, a qual envolve e analisa todos os países. Neste ano também fazem parte do ranking de cidades com turismo responsável países como Japão, Peru, Índia, Estados Unidos e Portugal. A divulgação deste ano foi transmitida pelo canal da organização no YouTube, em uma cerimônia em Talín, na Estônia.

Santa Catarina tem se destacado em premiações internacionais. Além da Top 100 Good Practice Stories, o estado liderou o ranking de locais balneáveis com o selo Bandeira Azul, com 15 praias certificadas em todo o estado — ao todo, o Brasil recebeu 31 prêmios.

