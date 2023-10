Lei Paulo Gustavo em SC: FCC lança Edital voltado a 10 grandes áreas

Estarão abertas a partir da 0h01 do dia 27 de outubro de 2023 às 23h59 do dia 5 de novembro as inscrições para o edital LPG D+, o segundo operacionalizado pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC) que é voltado às demais áreas da Lei Paulo Gustavo em Santa Catarina. O valor total dos recursos distribuídos será de R$ 11.820.000. As inscrições poderão ser feitas pela plataforma cujo link está disponível em cultura.sc.gov.br.

O Edital irá selecionar de propostas culturais nas modalidades de Experimentação Artística; Apresentação ou Evento Cultural; e Ações de Qualificação e Formação. Serão contempladas 10 grandes áreas:

– Arte Tecnologia e Cultura Digital; Arte; Cultura e Acessibilidade; Artes Sacras e Iconografia; Artes visuais e Artesanato.

– Carnaval; Circos de lona Itinerantes; Artes Circenses e palhaçaria.

– Cultura de Pessoas Negras; Povos Quilombolas, de Terreiros e de Religiões de Matriz Africana; Cultura de Povos Indígenas; Cultura de Povos Ciganos e Nômades; Cultura de Povos de Imigração.

– Cultura Hip Hop, Urbana, Comunidades de Periferia; Cultura LGBTQIAPN+; Cultura Popular, Tradicional e Alimentar; Redes / Pontões e Pontos de Cultura.

– Dança

– Gestão e Produção Cultural; Economia Solidária; Economia Criativa; Técnica/ Montagem/ Criação/ Bastidores e outros.

– Literatura; Livro e Leitura.

– Música; Bandas e Grupos; Bandas Marciais e Fanfarras; Corais e Coro; Ópera e Musical; Orquestras e Filarmônicas e Outros.

– Patrimônio e Paisagem Cultural, Arquivos, Bibliotecas e Museus, Preservação e Restauro de Acervos.

– Teatro

Quaisquer informações, dúvidas e/ou esclarecimentos serão atendidos exclusivamente pelo e-mail lpgsc2023@fepese.org.br.

Leitura comentada

No dia 1º de novembro (quarta-feira), às 18h, haverá leitura comentada para esclarecer dúvidas sobre o Edital, com transmissão ao vivo pelo canal de vídeos da FCC no Youtube.

Assessoria de Comunicação Fundação Catarinense de Cultura