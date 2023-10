Ator catarinense desaparecido é encontrado morto em São Paulo

O corpo do ator e modelo catarinense Ricardo Merini foi identificado, neste sábado (28), por impressão digital coletada pelo Instituto Médico Legal (IML). A diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, Ivalda Aleixo, confirmou a informação.

O modelo Ricardo Merini, que estava desaparecido há cerca de uma semana, foi encontrado morto aos 37 anos pela Polícia de São Paulo no último sábado, 28. O corpo do artista estava próximo ao Terminal Bandeira, região central da cidade de São Paulo. As circunstâncias que cercam sua morte permanecem sob investigação.

Segundo a polícia, o corpo foi encontrado próximo a um viaduto, na República, região Central da Capital paulista. O ator sofreu traumatismo craniano, de acordo com o IML. Os investigadores apuram as circunstâncias da morte.

Ricardo Merini tinha 37 anos e estava desaparecido desde o último sábado (21). Imagens de circuito de segurança, mostraram quando Ricardo chegou em casa no dia 21 com uma mala, no bairro Bela Vista, região central de São Paulo. Eram 21h47. Quase duas horas depois, o ator deixou o prédio, apenas com o celular nas mãos. Foi a última vez, que Ricardo foi visto em público.

A polícia analisou as contas bancárias de Ricardo, mas constatou que não houve movimentação. Nenhum saque, nem transferências. Os investigadores também pediram a quebra do sigilo telefônico. O corpo do ator foi reconhecimento neste sábado pela família, que é de Santa Catarina.