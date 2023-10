Curiosidades: camas, quase como um armário, para se refugiar do frio da noite

Durante os invernos frios da Europa do Norte, as casas eram difíceis de aquecer, então algum criativo artesão deu-lhe para construir camas, quase como um armário, para se refugiar do frio da noite quando os últimos brasões do fogo da família se apagavam.



Verdadeiros trabalhos de marcenaria eram estas camas de um ou dois compartimentos que, desde o século XVI, protegem do gelo da noite os não claustrofóbicos europeus.

A cama box, originada no período medieval tardio, apareceu de várias formas em toda a Europa, há exemplos em: Escócia, Inglaterra, Gales Áustria, Países Baixos e Escandinávia. Em alguns lugares foram usados até bem entrado o século XX, o que faz sentido quando se considera os invernos frios europeus e as casas onde o único calor provinha de um fogo de lenha. Além disso, antes da eletricidade, as pessoas simplesmente não aqueciam tanto suas casas, então que o frio lá fora também significava frio lá dentro.

Hoje, chamamos-lhe camarote com duas asas de correr para o centro para fechar totalmente decoradas com torno e tamanho, abaixo como escada bancária ou assento com tampa que sobe e deixa uma gaveta pronta para guardar os sapatos.