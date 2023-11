Pedra se desprende e atinge carro em Urubici

Na manhã desta sexta-feira (03), uma grande pedra se desprendeu e caiu na pista da rodovia SC-110, em Urubici, na região da Serra Catarinense, atingindo um carro. O acidente aconteceu no Km 380, próximo ao mirante da cidade.

O trecho está em meia pista neste momento. A Polícia Militar Rodoviária confirmou a ocorrência e informou que um engenheiro da Secretaria de Infraestrutura repassou que a Defesa Civil de Urubici confirmou a queda da pedra sobre o veículo.

Segundo informações iniciais repassadas à Rádio Gralha FM, ninguém se machucou. O motorista e os passageiros passam bem.

As causas sobre a queda ainda estão sendo apuradas, mas podem ter relação com as fortes chuvas que atingem a região neste dia. Na Localidade do Invernador, onde passa o Rio Canoas, a água invadiu a estrada.